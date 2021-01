União contrata mais um reforço e se prepara para a temporada 2021

De olho no calendário de competições da temporada 2021, a diretoria do União Esporte Clube continua contratando jogadores para montar uma equipe competitiva. A última aquisição do clube é o atacante Tiago Pará, jovem de 25 anos que já tem a experiência de ter passado por várias equipes e por último atuava no Rio Grande do Sul.

A contratação do novo reforço do Colorado foi confirmada hoje (29) e ele já deve se apresentar no Centro de Treinamento do União ainda nesse domingo (31), para logo em seguida começar os trabalhos físicos e táticos, para se condicionar fisicamente e já se entrosar com o restante da equipe.

O atacante Tiago Pará disputou o Campeonato Gaúcho pela equipe do São José e a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Fast Clube na última temporada.

“Chego motivado com esse desafio de defender as cores do União de Rondonópolis. Sei da tradição e história que esse clube tem e prometo dar o meu melhor junto com meus companheiros para conseguir os objetivos do time na temporada”, afirmou o atleta assim que contratado.

O atacante Tiago de Araújo da Silva é natural de Castanhal, no Pará e já jogou pelo Castanhal (PA), São Raimundo (PA), Fortaleza (CE), Hercílio Luz (SC), Brusque (SC), Camboriú (SC), São José (RS) e Fast Clube (AM).

CALENDÁRIO

Esse ano, o União terá um calendário cheio de competições e jogará pelo Campeonato Estadual, pela Copa do Brasil, pela Série D do Brasileiro e possivelmente pela Copa Verde.

Para isso, conta agora com um elenco formado pro cerca de 30 jogadores, que serão comandados pelo experiente técnico Júlio César Nunes, que já obteve bons resultados pelo clube em uma passagem anterior, em 2020.