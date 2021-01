Ação conjunta prende suspeito ao apresentar CNH falsa

Em uma ação conjunta com outras forças de segurança, o Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) prendeu uma pessoa com mandado de prisão em aberto. A abordagem ocorreu na segunda-feira (04), na cidade de Cáceres.

A ação foi realizada durante um patrulhamento pelos operadores de fronteiras ao abordar um veículo Chevrolet Cruze. Na abordagem pessoal dos dois ocupantes do veículo, nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, ao realizar a inspeção no automóvel, foi encontrado embaixo do carpete do passageiro uma sacola contento uma quantia em espécie de R$6.911,50, onde não souberam informar sua origem.

Logo depois, o condutor apresentou uma CNH e se equivocou com o próprio nome. Na Delegacia Especial de Fronteira (Defron), durante o Boletim de Ocorrência, a equipe da base do GEFRON entrou em contato informando uma possível falsificação da CNH.

Após identificação do verdadeiro nome do suspeito foi constatado que existia um mandado de prisão no estado do Amapá.

O suspeito e os materiais vinculados foram encaminhados para Delegacia Especial de Fronteira (Defron), em Cáceres-MT, para demais providências. Além do Gefron e da Defron, participaram da ação a Força Tática do 6º Comando Regional, a Agência Regional de Inteligência (ARI), Raio e Polícia Rodoviária Federal (PRF).