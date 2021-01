Acidente entre duas motos deixa condutores feridos na BR – 364

Um acidente envolvendo duas motocicletas Titan ambas de cor vinho aconteceu na noite desta quarta-feira (20), na BR – 364 região do bairro Belo Horizonte em Rondonópolis –MT.

De acordo com as primeiras informações, as duas motos estavam no mesmo sentindo e ao fazerem o contorno, o condutor que estava na frente virou para direita, com o intuito de entrar no Parque Universitário, neste momento o que vinha atrás, disperso, ocasionou o acidente e passou por cima do motociclista.

A Rota do Oeste foi acionada e socorreu as vítimas.

O motociclista que foi atropelado teve leve escoriações e outro motociclista teve ferimentos mais graves e foi encaminhado para o Hospital Regional.