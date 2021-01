Acidente envolvendo dois carros deixa veículos semidestruídos

Uma distração pode ter resultado em um acidente que por pouco não poderia termina em tragédia. O acidente aconteceu por volta de 16 horas desse sábado (2) na região do bairro Buritis, em Tangará da Serra.

Segundo informado pelo condutor de um dos veículos envolvidos ao Samu, o motorista do Fiat Palio branco descia pela estrada da Linha 11, quando o motorista da caminhonete Fiat Strada que vinha em sentido contrário fez uma conversão repentina, não dando tempo do outro condutor frear o veículo, o que acabou resultando no acidente.

O veículo Palio acabou batendo em cheio na lateral da Strada, ficando com sua frente praticamente destruída, da mesma forma como a caminhonete teve sua lateral toda danificada. Apesar da força do impacto, nenhum dos condutores dos veículos se feriu com o choque, mas ainda assim receberam atendimento dos socorristas do Samu.

O motorista da caminhonete ainda teve um ferimento na cabeça, mas recusou ser levado para uma unidade médica e foi liberado.