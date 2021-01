Adonias diz que prioridade do 5º mandato será Plano Diretor e trânsito

Mais antigo dos atuais vereadores a atuar no parlamento rondonopolitano, o emedebista Adonias Fernandes diz que sua prioridade em seu novo mandato será a discussão do Plano Diretor do Município (PDM), que deve tramitar esse ano na Câmara. Eleito por cinco vezes consecutivas para o cargo, ele conta que irá focar sua atuação no debate de questões como a organização espacial da cidade e melhoras no trânsito, que tem vitimado muitas pessoas nos últimos tempos.

Vereador com mais mandatos na atual legislatura, o agora veterano Adonias Fernandes credita a sua sobrevivência na política ao trabalho prestado às comunidades e ao seu histórico de líder comunitário. “Eu acredito que isso se deve ao meu trabalho. Antes de eu vir para a política, eu trabalhei 21 anos da minha infância e juventude como liderança de bairro. Fui presidente do meu bairro por seis anos, da Unisal por mais seis anos, representei o movimento (comunitário) estadual por três anos, a Femab, por três anos aqui em Rondonópolis. Esse tempo todo foi doado ao movimento comunitário e hoje a maioria da minha equipe, de meus assessores, são lideranças ou presidentes de bairros”, externou.

Outra parte de sua atuação é dedicada ao esporte, que tem no vereador um apoiador. “É isso, eu não me afastei, só dei sequência ao meu trabalho quando me elegi”, completou.

Com relação ao seu novo mandato, ele diz que pretende deixar a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo, tida como a mais importante da Câmara e na qual atua há 12 anos, por considerar já ter dado a sua contribuição. “Eu sou mais experiente, mas tento me reciclar, vejo o que está acontecendo nos outros municípios do porte de Rondonópolis. Eu vejo que essa experiência e conhecimento da cidade que adquiri eu quero usar para debater o Plano Diretor”, anunciou.

O vereador analisa que questões como os vazios urbanos, as enormes áreas desabitadas que existem em todas as regiões da cidade, precisam ser debatidas pelos vereadores com a sociedade, de forma que se busque aprovar uma legislação que aponte uma solução para o problema, que entre outros prejuízos, aumenta o custo de serviços públicos e as despesas da população, que precisa se deslocar longas distâncias para irem a um Posto de Saúde ou outro local público.

“Nós precisamos organizar Rondonópolis, que é uma cidade muito espalhada. Precisamos encurtar esse distanciamento e o Plano Diretor é esse instrumento, ele vem para isso, para preencher esses espaços vagos. Na região do Sagrada Família mesmo a maioria dos lotes ainda não tem construção, estão vagos. Olha onde está o Grande Conquista, o Alfredo de Castro, a Vila Rica. Precisamos encurtar essas distâncias”, disparou.

TRÂNSITO

Adonias conta que pretende se candidatar a uma vaga na Comissão de Transporte e Trânsito da Câmara, para abrir o debate com a sociedade para encontrar soluções que possibilitem a melhora na fluidez do tráfego e na diminuição do elevado número de acidentes de trânsito que acontecem todos os dias na cidade e que ceifam muitas vidas precocemente.

“Nós temos ainda vias na cidade com oito metros (de largura), muitas vias importantes sem ciclovias, o que é impraticável para uma cidade moderna. Eu vejo que na Comissão de Trânsito eu poderia ajudar muito nisso”, diz.

Um dos temas que o vereador quer debater com a sociedade, por meio de audiências públicas, é o possível retorno da fiscalização eletrônica no trânsito, retirados das ruas e avenidas da cidade pelo atual prefeito José Carlos do Pátio (SD) em janeiro de 2019. “Nós temos que ter a coragem de debater isso. Ou vamos voltar as lombadas eletrônicas ou vamos ter que colocar quebra-molas. O que não podemos é continuar vendo nossos jovens perdendo a vida, tantas pessoas trabalhadoras internadas no Hospital Regional. Eu quero fazer audiências públicas para discutir isso”, informou.

Outra comissão que pretende atuar é na de Viação e Obras Públicas, para fiscalizar a execução das obras da cidade, assim como colaborar na solução do problema do transporte coletivo, que há anos funciona com um contrato precário e sem qualidade nenhuma.

FUTURO POLÍTICO

Fiel ao seu partido, o MDB, onde milita desde a época de líder comunitário, Adonias diz que tem o desejo de disputar um cargo de deputado estadual pela sigla em 2024, mas faz questão de dizer que isso somente se a deputada Janaina Riva, de quem se declara eleitor entusiasta, não for candidata à reeleição para o cargo. “O meu compromisso é com a deputada Janaina Riva. Sempre foi. Mas se ela sair a outro cargo, seja a governadora, vice-governadora ou deputada federal, aí nós vamos rediscutir. Temos aqui o deputado Thiago Silva, que é um jovem do meu partido e vou ajudar no que for preciso, mas o meu projeto atual é reeleger a Janaina Riva”, concluiu.