Adonias quer explicações da Energisa sobre constantes quedas de energia

O vereador Adonias Fernandes (MDB) quer explicações da Energisa, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso, a respeito das constantes quedas no fornecimento de energia que ocorrem nos bairros de Rondonópolis. A expectativa do parlamentar é que representantes da concessionária estejam presentes na Ordem do Dia, que acontece às terça-feira na Câmara, para que possa conversar com os vereadores a respeito do problema e expor como pretende resolver a demanda.

“Nós não temos o poder de intimar, de convocar, nós temos o poder de convidar. O requerimento é um convite à Energisa e todas as vezes que eu fiz esse requerimento, a Energisa respondeu com a presença aqui”, contou o vereador.

Segundo ele, o motivo do requerimento são as reclamações que recebe de moradores de todas as regiões da cidade. “Tem bairro aí que a energia vai embora num e só volta no outro. Nós estamos recebendo muitas reclamações, as pessoas reclamam da demora no atendimento, principalmente nesses últimos dias”, continuou.

Adonias Fernandes conta que todas as vezes que requereu a presença de representantes da empresa na Câmara para tratar de alguma demanda da comunidade, a empresa compareceu e os problemas foram resolvidos”, concluiu.