Adonias quer informações sobre estratégia de vacinação contra Covid-19

O vereador Adonias Fernandes (MDB) quer explicações da prefeitura de Rondonópolis a respeito da estratégia que será usada para vacinar a população contra a Covid-19. Ele protocolou um requerimento pedindo as informações, que já foi lido em plenário.

No documento, Adonias diz que a doença é altamente transmissível e de alcance global, o que de acordo com ele, o que torna necessário que o poder elabore e divulgue sua estratégia vacinação para a população, e ele cobra informações a respeito da aquisição de vacinas e seringas, da logística e armazenamento das vacinas e um cronograma de vacinação com os respectivos públicos que serão vacinados.

Ele também fala da necessidade de uma campanha de conscientização da população visando reforçar a importância da vacinação em massa para a superação da doença.

Como o prefeito José Carlos do Pátio (SD) esteve presente na abertura dos trabalhos parlamentares da Câmara, o vereador já aproveitou para conversar a respeito do tema com ele e já ouviu dele que o mesmo irá providenciar as informações requeridas.