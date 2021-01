Anitta e Nego do Borel deixam de se seguir nas redes sociais

Os internautas perceberam, nesta segunda-feira (18), que Anitta e Nego do Borel deixaram de se seguir no Instagram. O unfollow aconteceu uma semana após a ex-noiva do cantor, Duda Reis, acusar o funkeiro de agressão física e estupro.

Admirados, os seguidores da cantora elogiaram a atitude dela nas redes sociais. “Anitta deu unfollow no Nego do Borel. Essa mulher nunca errou e mesmo quando errou tava certa”, disse um. Anitta deu unfollow no Nego do Borel, rainha faz assim! Chega de amizade com esse lixo”, escreveu outra no Twitter.

Mas, houve também quem criticou a postura da artista já que eles eram amigos. “Anitta deixou de seguir o Nego do Borel. O cara que ela chamava de irmão e dizia que amava. E são pessoas iguais a ela que eu quero longe de mim”, postou um internauta.

Além de pararem de se seguir, Anitta excluiu a foto polêmica que tinha com o cantor em que aparecia abraçada com ele. Na época, o clique ousado foi alvo de críticas de que Nego do Borel estava desrespeitando Duda, que ainda era sua noiva.