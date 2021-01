Vereadores rondonopolitanos estão com a doença

Considerada a doença mais grave do último século, a pandemia do novo coronavírus já matou próximo de 2 milhões de pessoas no mundo e, como não poderia deixar de ser, também tem feito suas vítimas em Rondonópolis, onde mais de 400 pessoas já perderam suas vidas.

E como o vírus não poupa ninguém e não escolhe suas vítimas, aquelas que por descuido ou por necessidade não respeitam as normas de isolamento e distanciamento social são as mais atingidas, como é o caso dos políticos, que têm no contato social uma exigência de sua categoria.

Tanto é que no momento, o vereador Jonas Rodrigues (SD) está isolado em casa se tratando da doença, Marildes Ferreira (PSB) está com suspeita de ter pela segunda vez a doença, Kaza Grande (DC) termina de se recuperar da mesma e Adilson do Naboreiro (SD) teve todos os sintomas da doença, mas seu teste deu negativo para a Covid-19.

Outros vereadores, como o Subtenente Guinâncio (PSDB), Beto do Amendoim (PTB) e o ex-vereador Hélio Pichioni também sofreram com a doença, que levou à morte o ex-vereador Juary Miranda e o ex-assessor do prefeito José Carlos do Pátio (SD), Celson Antônio de Carvalho.

Segundo apurado pelo Portal AgoraMT, a servidora da Câmara, Raquel Garcia também foi infectada e está se tratando da doença.

O próprio prefeito já teve a doença, assim como o ex-candidato Luiz Fernando Carvalho, o Luizão, que chegou a ser entubado e transferido para São Paulo, onde foi tratado e conseguiu se curar.

Em alta, a doença segue fazendo vítimas diariamente e exige todo cuidado da parte de todos, pois a Covid-19 é mortal em grande parte dos casos e os hospitais estão lotados.