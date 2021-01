APOR recebe R$ 32 mil do projeto Cliente Solidário Tropical Supermercados

Na manhã desta terça-feira (19), a equipe da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (APOR) recebeu o Diretor de Marketing do Tropical Supermercados, Thiago Sperança, para entrega de um cheque simbólico no valor de R$ R$ 32.717,40 relativo ao projeto social Cliente Solidário.

O projeto social Cliente Solidário Tropical visa beneficiar entidades filantrópicas locais que contam pouco ou com nenhuma ajuda do poder público. Esse projeto teve início em maio de 2018 e conta com a solidariedade de toda a sociedade, pois as doações são feitas nos caixas das lojas.

Para participar, basta que o cliente ao efetuar o pagamento de suas compras em dinheiro comunicar ao caixa a doação do seu troco. As doações são contabilizadas no sistema e o cliente recebe um comprovante.

No final de todo o trimestre é apurado o total do valor arrecado, e em cima desse valor, a rede Tropical Supermercados contribui com mais 5%. Além disso, para motivar nossos clientes e operadoras de caixa, sorteamos dois celulares a cada entrega dos valores arrecadados. Um aparelho celular vai para a operadora da rede que mais arrecadou e outro celular sorteamos para um cliente que colaborou com o nosso projeto.

A cada três meses uma nova instituição é beneficiada com o projeto Cliente Solidário Tropical. E o Tropical Supermercados conta com a solidariedade dos clientes para continuar transformando a vida de milhares de pessoas. A APOR é a nona instituição a ser beneficiada pelo projeto.

Além da presença de Thiago Sperança, o evento da entrega contou com a presença de colaboradores do Tropical, do presidente da APOR, Miguel Weber. “Nós agradecemos imensamente ao todos os clientes do Tropical Supermercados, aos colaboradores e à diretoria do Tropical. A APOR só consegue realizar seu trabalho tão importante de acolhimento, diagnóstico e tratamento do câncer graças a solidariedade como essa de vocês. Muito obrigado”, agradeceu a Miguel.

Thiago também agradeceu a oportunidade de fazer o bem: “Com a ajuda dos nossos clientes ajudamos essa instituição que tanto ajuda Rondonópolis, com os exames e tratamento oncológicos. Ficamos muito felizes com o resultado. Que nossos clientes saibam que, através da ajuda de cada um, podemos fazer a diferença em muitas vidas”.

Até o momento, o saldo total do projeto, que já foi destinado a nove instituições, é de R$ 239.673.