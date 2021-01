Após colisão, moto sai desgovernada com duas crianças em cima

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta deixou uma mulher gravemente ferida. O acidente aconteceu por volta de 14 horas, no bairro Vila Paulista e, no momento do acidente a carreta estava parada e a mulher que pilotava a moto colidiu contra uma das suas rodas após perder o controle do seu veículo.

Segundo informações de pessoas que estavam presentes no momento do acidente, a colisão resultou em vários ferimentos pelo seu corpo, alguns em profundos, principalmente na região dos braços, ombros e cabeça.

O inusitado é que após a piloto da moto ter caído da mesma, ela ainda prosseguiu por cerca de 60 metros desgovernada, com duas crianças em cima montadas na mesma, antes de tombar e parar. A criança menor, que tinha cerca de dois anos, escapou sem maiores ferimentos e foi entregue ao pai, que esteve no local do acidente. A outra, pouco maior, sofreu alguns ferimentos, mas não corre risco de morrer.

Duas viaturas do Samu fizeram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para receber cuidados médicos.