Após se desentender com “amigo”, homem é ferido com duas facadas

Um desentendimento resultou em uma pessoa gravemente ferida. O crime aconteceu por volta de 20 horas na praça do bairro Jardim Pindorama e a vítima foi atingida por duas facadas, uma na região do tórax e outra num dos braços.

Segundo informações de testemunhas que estavam no local no momento o fato, os dois “amigos” bebiam juntos e num dado momento acabaram se desentendendo, quando o homem que acabaria ferido a facadas acabou dando uma pedrada na cabeça do seu companheiro de bebedeira, que revidou sacando de uma faca e desferindo dois golpes contra o outro, um no peito e outra no braço.

Após ser ferido, o homem ainda saiu correndo do local, indo pedir ajuda numa residência próxima dali.

Vendo a situação do homem, que aparentava ter em torno de 30 anos, bastante ensanguentado e em vias de morrer, um morador telefonou para o Samu, que foi até o local socorrer o homem. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional, onde recebeu cuidados médicos.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem ferido já possui diversas passagens pela polícia. A PM também apurou que o autor da tentativa de homicídio morava próximo do local do crime e foram até a casa do mesmo, mas descobriram que ele está foragido. Várias viaturas procuram por ele, que deve ser capturado a qualquer momento.