Após vacinação contra covid-19, internações de idosos diminuíram 60% em Israel

O Ministério da Saúde de Israel informou, nesta segunda-feira (25), que o país registrou uma queda de 60% no número de internações entre a população idosa após o início da campanha de vacinação contra covid-19, em 20 de dezembro do ano passado.

O governo de Israel foi um dos primeiros no mundo a iniciar a imunização em massa e tem o maior número de pessoas que receberam pelo menos uma primeira dose da vacina.

Assim como em outros países, os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia foram os primeiros a receber as aplicações, na sequência foram as pessoas com mais de 60 anos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi o primeiro cidadão de seu país a ser vacinado contra o novo coronavírus.

Em pouco mais de três semanas, Israel garantiu que quase 30% de sua população tivesse recebido pelo menos uma dose do imunizante desenvolvido pela Pfizer e BioNTech.

Segundo dados divulgados pelas autoridades israelenses, em um grupo de 128.600 pessoas, apenas 20 contraíram a covid-19 por semana após receberem a segunda dose da vacina Pfizer.

“Esses resultados são muito bons e, se ficarem assim, pode ser que a vacina seja mais eficaz do que a Pfizer estimou durante seus testes”, explicou ao digital Anat Ekka Zohar, responsável pela análise publicada.

No domingo, os jovens de 16 a 18 anos também entraram na lista do público alvo da campanha de imunização. O país passa por seu terceiro lockdown para conter o avanço do número de infectados. A expectativa das autoridades é que a economia possa ser reaberta já no próximo mês.

Segundo dados do monitoramento realizado pelo Universidade Johns Hopkins Israel teve mais de 610 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia. A doença causada pelo novo coronavírus causou a morte de 4.478 pessoas no território israelense.