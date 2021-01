Aposentadoria terá reajuste de 5,45% e teto chega a R$ 6.433

Os aposentados, pensionistas e segurados que recebem benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) acima do salário mínimo terão reajuste de 5,45% este ano.

A correção corresponde à variação da inflação medida de janeiro a dezembro de 2020. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que serve como base para este cálculo, foi divulgado nesta terça-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Com o reajuste, o teto do INSS – valor máximo das aposentadorias pagas pela Previdência Social – deverá passar de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57. Os valores seriam publicados em portaria no DOU (Diário Oficial da União) na noite desta terça-feira (12).

Para quem recebe o mínimo

O reajuste para aposentados, pensionistas e segurados que recebem igual ao salário mínimo seguirá o valor do piso nacional. O governo federal anunciou no fim de dezembro um reajuste de 5,26%, menor que o INPC, aumentando o piso de R$ 1.045 para R$ 1.100.

Mas, como o valor ficou abaixo da inflação, o governo pode reajustar novamente, como ocorreu no ano passado.

Pagamento começa dia 25

Cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas receberão benefícios neste ano. Os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro, para quem recebe um salário mínimo. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro.

A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos: a data de depósito dos benefícios depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente ou a data que já habitualmente recebia para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo.