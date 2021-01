Ator de ‘Velozes e Furiosos’ é acusado de não pagar pensão

A ex-muher do ator Tyrese Gibson, Samantha Lee, acusa o artista da franquia Velozes e Furiosos de ter cortado todos os seus recursos financeiros para ela e sua filha de 2 anos. Segundo ela, Tyrese teria trocado todas as fechaduras de sua casa na Geórgia algumas semanas antes dela dar entrada nos papéis do divórcio. As informações são do site TMZ.

A separação do casal foi divulgada por Gibson no fim do ano passado, mas Samantha teria entrado com o divórcio cerca de três meses antes.

O ator nega que tenha deixado a ex-mulher e a filha, Soraya, sem entrarem na antiga casa do casal. Porém, Tyrese admitiu ter enfrentado problemas para pagar os 20 mil dólares mensais pedidos por Samantha como pensão alimentícia, pois, segundo ele, o valor é “excessivamente alto”.

O relacionamento dos dois teria chegado ao fim quando o ator voltou para casa das gravações de um filme no final de agosto, sendo confrontado pela então esposa. A conversa teria acabado em briga e ameças. O ator afirmou que abandonou o local porque não queria contato com a polícia devido a “vários incidentes públicos envolvendo a brutalidade policial e assassinatos por motivos raciais de afro-americanos desarmados”.

As novas informações sobre o fim do casamento vão de encontro com o comunicado feito pelo artista nas redes. “Decidimos fazer uma declaração sobre um desenvolvimento doloroso e significativo em nossas vidas. Depois de muita reflexão, consideração e oração, infelizmente tomamos a difícil decisão de oficialmente nos separar e nos divorciar. Queremos permanecer melhores amigos e criar juntos a nossa filha. Nos sentimos incrivelmente abençoados por termos nos conhecido e profundamente gratos pelos quatro anos em que estamos casados. Nossa jornada juntos tem sido de altos e baixos, mas é uma jornada que nenhum de nós teria escolhido fazer com outra pessoa. Nós realmente temos muito amor e respeito um pelo outro. Crescemos tremendamente dentro desse relacionamento; compartilhamos muitas memórias e momentos lindos, e também estamos ansiosos para ver o futuro incrível que temos pela frente individualmente”.