Atrativos turísticos de Mato Grosso estão abertos aos turistas

Em Mato Grosso, os atrativos já estão prontos para receber turistas. De acordo com empresários, existe otimismo em relação a este ano, motivado principalmente pela vacinação contra a Covid-19 e abertura de temporada de pesca no Estado, por exemplo.

Segundo o secretário adjunto de Turismo de Mato Grosso, Jefferson Moreno, o setor está pronto para receber os turistas do Estado e do Brasil. “Queremos que todos conheçam nossos atrativos turísticos, especialmente os moradores de Mato Grosso. Temos uma campanha para fortalecer o turismo interno, para que quem vive aqui também usufrua das nossas belezas naturais”, afirma.

Moreno ressalta que os empresários se prepararam para receber hóspedes com todos os protocolos de biossegurança, que estão sendo implementados desde o ano passado. “Os estabelecimentos têm o selo do Ministério do Turismo “Turismo Responsável” e contempla todos os protocolos. Hotéis, pousadas, agências de viagens, ônibus fretados, todos seguem protocolos para hóspedes e colaboradores”, explica o secretário.

Neste período em que ainda há pandemia, mas a economia começa a retomar em todos os setores, o segmento turístico mato-grossense aposta na vasta natureza para atrair clientes.

“Temos visto pesquisas que apontam que os turistas procuram lugares abertos, com pouco movimento e muita natureza. Nosso estado é rico em tudo isto: turismo de aventura, ecoturismo, pesca esportiva, atrações para os turistas explorarem Mato Grosso com segurança e movimentarem a economia dos municípios”, reforça o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda.

Em fevereiro, começa a temporada de pesca nos rios estaduais de Mato Grosso (saiba mais clicando aqui). A região do Pantanal mato-grossense é muito procurada pelos turistas do esporte e há grande expectativa. “Os turistas, pela questão de segurança, vão acabar buscando lugares mais abertos, que é o caso da pescaria”, explica Leopoldo Mario Nigro Filho, diretor comercial da Rede de Hotéis Mato Grosso.

Nesse primeiro momento, segundo ele, esperam principalmente o público brasileiro. No entanto, no segundo semestre serão os estrangeiros que virão conhecer as belezas naturais de Mato Grosso, especialmente com a vacinação mundial. “Não temos como fazer uma comparação com o ano de 2020 diante do cenário que enfrentamos, mas esperamos um crescimento de 20% em relação a 2019 em hotéis e pousadas”, comenta.

O mesmo é relatado por Mariana Moussalem, proprietária da pousada Casa do Quineira, em Chapada dos Guimarães (70 km de Cuiabá). “Por causa da estrutura da pousada, grande parte dos clientes acaba ficando na casa e não faz muito passeios fora, por isso não afetou tanto quanto poderia”, conta.

O empresário João Ricardo da Costa Bispo, proprietário da CNP Turismo e Expedições, acredita que o movimento de turistas irá melhorar ainda mais nos próximos meses. Desde agosto de 2020, turistas de todo o Brasil o procuram para conhecer as belezas de Mato Grosso em saídas exclusivas, ou seja, grupos de família, amigos ou até sozinho.

“Sabemos que é mais difícil o vírus ser transmitido em lugares abertos e, por isso, grupos pequenos procuram a agência para passeios especialmente em Nobres, no Pantanal e em Campo Novo do Parecis. Temos agenda cheia pelos próximos dois meses”, conta.

