Austrália zera casos de covid-19, após medidas rígidas

A Austrália conseguiu nesta semana zerar as infecções por covid-19 em todo o seu território, abrindo a possibilidade de iniciar uma bolha de viagens com as ilhas do Pacífico, de acordo com informações de fontes oficiais nesta quinta-feira (21).

“Hoje temos seis dias entre sete, com nenhum caso (de Covid-19) na Austrália”, disse o ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, à imprensa em Melbourne.

Esses resultados vêm depois que o estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso da Austrália e que está livre de infecções há quatro dias, superou um novo aumento detectado em meados de dezembro nas praias do norte de Sydney, forçando o confinamento de cerca de 250 mil moradores por pelo menos duas semanas.

Por sua vez, o estado de Victoria, epicentro da segunda onda de covid-19 que eclodiu no final de junho do ano passado e obrigou cerca de 5 milhões de habitantes da cidade de Melbourne passar pelo confinamento pela segunda vez entre julho e novembro, acumula 15 dias sem infecções, após um contágio de Sydney.

Da mesma forma, o estado de Queensland está livre de infecções há dez dias após o confinamento de três dias dos 2,8 milhões de habitantes de Brisbane, a terceira cidade mais populosa do país, como resultado de uma funcionária de um centro de quarentena ter sido infectada com uma nova cepa altamente contagiosa.

A Austrália acumulou cerca de 28.750 casos e 909 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.