Avança a construção do Parque Natural de Rondonópolis

A construção do Parque Natural Municipal de Rondonópolis no encontro das Avenidas Poguba e a Beira Rio, na Vila Goulart, está avançando. De acordo com a última medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), 25% da obra está pronta.

A previsão atual da Construtora Eldorado, responsável pela obra, é de finalizar o projeto no segundo semestre deste ano. Entre as partes concluídas está a limpeza da área cuja extensão corresponde a 96.167,23 m², terraplenagem no terreno, escavação mecanizada e compactação de aterro.

O próximo passo é concretar a guarita, a administração e duas quadras poliesportivas. O projeto prevê guarita com laje, pingadeira, estrutura metálica (espacial) e cobertura policarbonato.

A proposta é entregar um parque com três quadras poliesportivas, quadra de areia, pista de caminhada e ciclovias de asfalto, bicicletário, playground, academia ar livre, quiosque, cancha de bocha, banheiros e vestiários masculinos, femininos e PNE, espaço para meditação, guarita e administração.

No local destinado para a administração haverá laje e telhado de madeira, assim como nos sanitários e vestiários. Toda parte da construção receberá pisos cerâmicos, janelas e portas em vidro temperado, contarão com bebedouro acessível.

Ao longo do complexo serão instalados rampas acessíveis e calçadas, bancos de concreto, lixeiras externas em aço galvanizado, placas de sinalização, pisos táteis acessíveis, sistema de iluminação, gradis e alambrados e elaborado paisagismo.

O investimento estimado é de R$ 6.897.817,91 de recursos próprios com parte do valor oriundo de um acordo com intermédio do Ministério Público Estadual (MPE) e Poder Judiciário para aplicar nos equipamentos de lazer.