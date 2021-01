Babosa é super indicada para prisão de ventre, apetite sexual, eliminação das caspas e muito mais

A babosa é muito conhecida por suas propriedades calmantes, cicatrizantes, anestésicas, antitérmicas e anti-inflamatórias, além de ser ótima para hidratar o cabelo e cuidar da pele. Confira uma lista de benefícios da babosa – mas, antes disso, fique atento:

Benefícios da babosa

Babosa para pele

A aloe vera tem o poder de proporcionar relaxamento e acelerar a cura de problemas de pele como a acne, erupções cutâneas, feridas, cortes e arranhões e picadas de inseto.

Prisão de ventre

A babosa ajuda na prisão de ventre e em constipações intestinais, pois possui propriedades laxantes devido ao látex encontrado no gel da planta.

Apetite sexual

Por ser uma fonte rica de energia, a babosa aumenta o apetite sexual.

Combate o câncer de pele

A babosa já mostrou efeitos positivos relacionados à cura do câncer de pele e pesquisas mostram a presença de propriedades anti-cancerígenas na planta.

Baixa a febre

A planta possui um efeito antitérmico e reduz a temperatura do corpo febril quando é ministrada em uma compressa.

Como usar babosa no cabelo?

A babosa no cabelo ajuda protegê-los como se fosse um protetor solar, cuidando do couro cabeludo contra os raios UV. Também evita danos cotidianos causados por clima seco, vento, chuva e oleosidade, deixando o cabelo mais sedoso e brilhante.

Elimina as caspas

Serve no tratamento de caspas e seborreias que atingem o couro cabeludo – para isso é preciso lavar o cabelo com o gel do aloe vera ou usar produtos que contenham a babosa como ingrediente.

Reduz queda de cabelo

Além de reduzir a queda de cabelo, a babosa pode até evitar a queda completamente.

Como usar babosa no cabelo?

Para utilizar babosa no cabelo basta cortar a folha da babosa lateralmente, retirar o gel e aplicar diretamente no cabelo.

Reduz a celulite

Aliada a uma dieta e exercícios, a babosa pode reduzir a celulite.

Trata gripes e resfriados

Por conter propriedades antibióticas, a babosa pode ajudar no tratamento de gripes, resfriados, asma, bronquite e rinite.

Babosa para pele

A babosa na pele atua como um hidratante natural, que deixa a pele mais bonita e previne o envelhecimento.

Combate dores musculares

A babosa tem função anestésica, anti-inflamatória e cicatrizante, uma compressa de babosa pode aliviar dores musculares, dores ósseas, enxaqueca, artrite e reumatismo.

Melhora a saúde digestiva

Por conter ácidos graxos, a planta reduz o inchaço e a irritação do estômago, intestino delgado e cólon, suas propriedades anti-ácidas auxiliam e previnem a indigestão.

Melhora a imunidade do organismo

A planta aumenta a produção de linfócitos T e melhora a imunidade do organismo, ajudando a combater infecções.

Alivia problemas bucais

A polpa da babosa alivia feridas como aftas, gengivites e estomatites.

Controla o colesterol

Tem uma função ativadora da circulação sanguínea, removendo o excesso de gordura das artérias e ajudando a controlar os níveis de colesterol.

Contra pedra nos rins

A babosa tem ação desintoxicante e elimina as toxinas, ativando as funções dos rins e do fígado.

Relaxante para o corpo

A planta possui propriedades anestesiantes que relaxam os músculos da cabeça – na hora de lavar os cabelos com babosa é só massageá-los, não esquecendo de massagear também o couro cabeludo para obter um efeito antiestresse.

Emagrece

A babosa contém propriedades depurativas e pode ajudar na perda de peso, mas apenas se estiver aliada a uma dieta balanceada e à prática de exercícios. Confira uma receita de suco de babosa e veja uma lista com Vinte exercícios para fazer em casa ou sozinho.

Antirrugas natural

O gel da babosa é um ótimo hidratante natural que pode ser utilizado na pele e serve também como antirrugas.

Alivia a irritação cutânea

O gel da babosa alivia a irritação cutânea após depilações com cera ou lâminas.

Cicatrização

Utilizar babosa faz com que as feridas cicatrizem mais rápido, assim como espinhas e acnes.

Alivia a dor de cabeça

O gel da babosa e algumas gotas de óleo essencial de menta aplicados nas têmporas e na nuca com movimentos circulares aliviam as dores de cabeça.

Contraindicações

Não há contraindicações sobre o uso externo da babosa e qualquer pessoa pode utilizá-la, inclusive crianças. Só há problemas em casos de alergia, o que também é muito raro.