BBB21 | Karol Conka, Carla Diaz e Pocah são confirmadas na atração

O Big Brother Brasil 21 começou. Marcado para estrear na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro, o reality iniciou nesta terça-feira, 19, a divulgação dos nomes dos participantes desta edição. Serão dois nomes por vez até completar a lista de 20 participantes.

No grupo Camarote, que envolve pessoas famosas, a rapper e apresentadora Karol Conká está no reality. Aos 35 anos, a artista disse que ficou chocada ao receber o convite para participar do BBB. Ela não apareceu em nenhuma das listas prévias. “Minhas estratégias de jogo: não me envolver com ninguém”, decretou.

“Não é só para se aparecer não, eu quero ganhar”, disse. No time Pipoca, o primeiro a ser revelado foi o instrutor de crossfit, Arthur, de 26 anos. Natural de Santa Catarina, Arthur já revelou um pouco de sua personalidade. “Sou muito tranquilo, mas se eu precisar falar vou falar. Uma coisa que me deixa muito revoltado é comida. Com fome, fico maluco”, afirmou.

Na segunda leva de participantes, o fazendeiro Caio, de Goiânia, deu sua biografia. “Eu tenho a personalidade muito forte, mas no dia a dia eu sou tranquilo. Eu quero dinheiro, mas eu gosto do sucesso. Eu tinha esse tesão de entrar”, revelou. Como segunda famosa, a atriz Carla Diaz, de 30 anos, também se apresentou. “Eu vou viver intensamente. Adoro conhecer outras pessoas, adoro festas. Vou entrar para ganhar. Estou muito focada para ganhar R$ 1,5 milhão”, disse.

Na terceira apresentação do Big Day, o professor de geografia, João Luiz, é mais um a completar o time Pipoca. “O João é o João professor, mas é o João que briga quando tem que brigar, chora quando tem que chorar e o Big Brother não é um joguinho, é o meu grande jogo.

Vale tudo para ganhar”, disse. Sucesso nas redes sociais, a influencer Camilla de Lucas, do Rio de Janeiro, é mais uma mulher no grupo Camarote. “Fazer parte do BBB é a chance de ficar milionária. Quando eu pensei ‘caramba, eu posso participar do BBB’ eu fui muito confiante”, declarou.

Na quarta rodada de apresentações, foram introduzidos o modelo e educador físico Arcrebiano, que se juntou ao Time Pipoca, e a cantora Pocah, que fará parte do Time Camarote. Em sua apresentação, Arcrebiano disse que “qualquer pessoa” poderá ser um adversário dentro da casa e afirmou que odeia bagunça. “Tem que ser tudo certinho no lugar”, disse o modelo.

Já a cantora mostrou senso de humor em sua apresentação e garantiu: “Se me atacar, eu vou atacar”. ““O que tiver que ser feito, eu vou fazer para chegar à final”, completou a nova participante.

A quinta dupla de participantes foi anunciada as 18h30 e foi composta pela advogada e maquiadora Juliette e pelo influenciador e humorista Nego Di, influencer. Em sua apresentação, Juliette disse ter nascido “tagarela” e disse ter vontade de vencer o reality. “Quero fazer valer”, afirmou a advogada, que também comentou sobre relacionamentos no programa. “Não sei se vou fazer casal, mas paquerar eu vou”.

Já o comediante disse que vai mostrar um lado “mais sério” dele e que pretende viver “o início dos melhores anos” de sua vida no programa. “To entrando aí para a briga”, disse Nego Di, que completou. “O que mais pesa é ser honesto com os meus sentimentos e valores lá dentro”.

Minutos depois, foi anunciada a sexta dupla de participantes, composta pela modelo e estudante de design de moda Kerline, que se junta ao Time Pipoca, e pelo ator e cantor Lucas Penteado, que irá compor o Time Camarote. E

m sua apresentação, Kerline disse ser muito intensa e garantiu que está ali para o jogo. “Sou atrevida, espontânea e autêntica. Senti, pensei, falei. Não sou cautelosa, não fico medindo as coisas”, continuou a modelo. Lucas, por sua vez, disse que as emoções são o combustível de sua vida e garantiu que irá se “divertir à beça”.

A sétima dupla foi anunciada às 19h50, sendo composta pela psicóloga e DJ Lumena e pelo cantor sertanejo Rodolffo, da dupla Israel & Rodolffo. Ao se apresentar, Lumena disse que quer descobrir “novas Lumenas” que ainda não conheceu no programa e afirmou que quer chegar ao pódio. “O BBB chega neste momento da minha vida em que me autorizo a viver coisas que são de fato significativas no meu processo de amadurecimento e evolução pessoal”, disse a DJ.

Já Rodolffo disse que já era espectador das outras edições do BBB e garantiu estar pronto para todas as provas do programa. “Estou ansioso para o Jogo da Discórdia. Já vi muita gente ‘pipocar’ e, se eu tiver motivo, vou falar mesmo”, completou o cantor, que é ex-marido de Rafa Kalimann, finalista do BBB20.

A oitava dupla foi anunciada instantes depois e é formada pelo doutorando em economia Gilberto, que fará parte do Time Pipoca, e pela youtuber e influenciadora ViihTube, que irá compor o Time Camarote. Em sua apresentação, Gilberto disse que, apesar de fazer doutorado é do “povão” e disse que no jogo “vale tudo” e que os participantes “têm que se posicionar” “Você escolhe a ação, mas não escolhe a consequência”, disse o participante. ViihTube, por sua vez, falou sobre como a internet ajudou a alavancar sua carreira e disse que pode ser “cancelada” novamente.

A nona e penúltima dupla foi anunciada às 22h, sendo composta pela cirurgiã-dentista Thaís, do Time Pipoca, e pelo rapper Projota, do Time Camarote. Ao se apresentar, Thaís disse que “se doa muito ao momento” e que irá lutar por aquilo que ela acredita. “Objetivo é entrar pra jogar e pra ganhar”, disse a cirurgiã. Já Projota, ou Tiago, disse que entrar no BBB será uma boa oportunidade para o público conhecer “o Tiago sem maquiagem”. “Se eu puder ganhar, vai ser muito louco”, disse o cantor.

Por fim, a última dupla de participantes do BBB21 foi formada pela consultora de marketing Sarah, que irá para o Time Pipoca, e pelo cantor e ator Fiuk, parte do Time Camarote. Em sua apresentação, Sarah disse ser rancorosa, afirmou que não consegue ficar quieta em seu canto e defendeu que ninguém “conquista nada sozinho”. “Eu quero ganhar o dinheiro”, afirmou a consultora. Já Fiuk disse que o Big Brother sempre quis participar do programa, mas nunca soube se era possível. “Vai ter muita gente que vai comprar briga comigo”, disse o cantor.

Logo depois do término dos anúncios dos participantes, o BBB21 iniciou a primeira votação da temporada. Nela, os espectadores irão escolher três membros do Time Pipoca e três membros do Time Camarote. Os escolhidos ganharão imunidade na primeira formação de paredão e, além disso, deverão, em conjunto, indicar outro participante para o Paredão. O anúncio foi feito por Tiago Leifert, apresentador do programa desde 2017.