Bezerra critica críticas de Emanuel a deputados emedebistas

O deputado Carlos Bezerra, eterno presidente do MDB no estado, não gostou das críticas do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, fez aos deputados estaduais do partido, quando os mesmos votaram favoravelmente ao projeto que autorizava o Governo do Estado a mudar o modal de transporte público de Cuiabá e Várzea Grande do VLT para BRT.

Na ocasião, o prefeito se referiu aos colegas de partido como “vaquinha de presépio”, sugerindo que os mesmos não deveriam ter votada da forma como votaram. “Minha bancada inteirinha, como vaquinha de presépio, votou sem discutir nem conhecer nada da realidade”, tinha dito Emanuel, se referindo aos deputados Doutor João José, Janaina Riva, Thiago Silva e Romoaldo Júnior.

Para Bezerra, as críticas foram ofensivas aos deputados emedebistas e se trata de um erro político do prefeito. “Não está correto. Fere a dignidade dos deputados. Isso, politicamente falando, não é adequado, é um erro”, disparou o cacique emedebista.

Há tempos, o clima anda tenso entre o prefeito cuiabano e seu partido, deixando antever que ele deve deixar a sigla em breve, para dar vida ao seu projeto de se candidatar a governador. O projeto de Emanuel se choca com o do partido, que deve apoiar o projeto de reeleição do governador Mauro Mendes (DEM).

Ao que tudo indica, essa contenda ainda vai dar o que falar…