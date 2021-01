Blairo deixa hospital, enquanto Sachetti é entubado em SP

Dois expoentes da tal “turma da botina”, como gostava de se denominar um grupo de políticos ligados ao agronegócio, Blairo Maggi e Adilton Sachetti tiveram ou estão tendo problemas como o novo coronavírus.

Enquanto o ex-governador e ex-ministro comemora sua alta médica depois de 11 dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, se tratando da doença, o ex-prefeito rondonopolitano está entubado no Hospital Beneficência Portuguesa, também em São Paulo, em estado grave.

Por meio de suas mídias sociais, Maggi comemorou sua recuperação e alertou para os riscos de se contaminar e a gravidade da doença. “Me cuidei bastante durante a pandemia mas não foi o suficiente, por isso, posso dizer com toda certeza hoje: se cuidem, se cuidem e se cuidem! Não vale o risco. Esse vírus pode chegar e ir embora sem vc saber, mas pode chegar e levar sua vida e vc nem ver”, postou o ex-ministro.

Com 207.747 casos de pessoas infectadas pelo vírus e 4.954 óbitos registrados em MT, o estado vive um de seus piores momentos desde o início da pandemia, com grande aumento no número de casos e com os hospitais à beira da lotação.