BMW roubada em Cuiabá é recuperada pela Polícia Civil em Guiratinga

Um veículo de luxo roubado em Cuiabá foi recuperado pela Polícia Civil, na sexta-feira (22), em ação da Delegacia de Guiratinga com apoio da Delegacia Regional de Rondonópolis. O roubo ocorreu no dia 28 de dezembro, na zona rural de Cuiabá, ocasião em que a vítima foi abordada por três criminosos armados que a renderam, torturaram e subtraíram o veículo.

Os investigadores da Delegacia de Guiratinga foram acionados pela Delegacia Regional sobre um veículo BMW 5351 abandonado em uma estrada vicinal, na zona rural, a aproximadamente 15 quilômetros da cidade.

Com apoio da Polícia Militar, os policiais realizaram diligências no local, conseguindo localizar o veículo a cerca de 100 metros da Rodovia MT-270. O veículo estava destravado com o controle de partida no seu interior. As equipes realizaram buscas na região para localização de suspeitos, porém ninguém foi identificado.

O automóvel foi encaminhado à delegacia, onde em checagem no sistema foi constatada a restrição de roubo em Cuiabá. Os policiais entraram em contato com a vítima informando a localização do veículo.