Bolsonaro recebe convite para participar da abertura da Olimpíada de Tóquio

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (8) que foi convidado para participar da abertuda da Olimpíada de Tóquio, prevista para acontecer no período de 23 de julho a 8 de agosto deste ano, no Japão. Bolsonaro postou a informação em rede social após se encontrar com Motegi Toshimitsu, ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, no Palácio do Planalto, com a presença do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

“Encontro com Motegi Toshimitsu, ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, nosso parceiro mais tradicional na Ásia com fortes laços culturais”, afirmou o presidente em post. “Fui convidado para a abertura das Olimpíadas de Tokio em julho.”