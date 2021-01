Bombeiros usam botes pra resgatar pessoas ilhadas pela chuva

Equipes do Corpo de Bombeiros atuam com botes salva-vidas no resgate de ao menos seis vítimas ilhadas em residências na avenida Miguel de Castro, na Vila Zatt, em Pirituba. A via foi atingida por uma enxurrada, após as fortes chuvas que caíram na zona norte de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (14).

Comerciantes e clientes de uma feira livre também foram surpreendidos pela enxurrada. Trabalhadores tiveram as barracas danificadas, além de veículos que tombaram com a força da água e todos os alimentos que se perderam.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), a previsão é de mais chuva para a região norte durante as tardes dos próximos dias. Pancadas isoladas de chuvas são previstas para todo o estado nesta sexta-feira (15).