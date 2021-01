Braço direito de Pátio diz que prefeito já está se aproximando de Mauro Mendes

O ex-secretário municipal de Habitação e atual chefe do Escritório de Representação de Rondonópolis em Brasília, Paulo José Correia, um dos principais conselheiros e homem de extrema confiança do prefeito José Carlos do Pátio (SD), afirmou em entrevista ao Portal AgoraMT que o prefeito vive um momento de paz com a classe política e que já deu os primeiros passos para se reaproximar do governador Mauro Mendes (DEM), com quem nunca teve o melhor dos relacionamentos.

Segundo Correia, diferentemente de outras épocas, quando não evitava conflitos, Pátio tem procurado manter um bom relacionamento com toda a classe política, pensando em melhorias para a cidade que administra. “Ele hoje está uma pessoa madura, preparada. Então, a bancada federal, tanto senadores e deputados, não têm nenhum tipo de problema de relacionamento com o prefeito. O Governo Federal também. No início falaram “ah, o Zé é contra o Bolsonaro”. Não”, afirmou, citando o volume de recursos federais recebidos pelo Município como prova disso.

“Eu acredito que quanto melhor essa relação, melhor para todos. O Governo Federal também depende de Rondonópolis”, completou.

Já com relação ao governador Mauro Mendes, Paulo José conta que a própria escolha do vice na chapa de Pátio, Aylon Arruda, do PSD, partido que faz parte da base de apoio do governador, já foi uma sinalização no sentido da reaproximação, assim como o apoio do grupo de Pátio à candidatura de Carlos Fávaro, do mesmo partido do agora vice-prefeito e candidato do governador.

“A outra sinalização de aproximação foi dada pelo governador, que liberou recursos para a construção da (Avenida) W11. Então hoje nós temos aquela ponte ali pronta, mas vai terminar, vai ligar até na estrada para Pedra Preta (BR-364). Ali, são mais R$ 26 milhões que já está licitado e o governo já está liberando esse recurso”, pontuou Correia.

Já sobre as pretensões políticas do prefeito, ele é cauteloso e não adianta nada sobre o início das articulações de Pátio e nem diz se ele irá mesmo se afastar da prefeitura em 2022 para disputar algum cargo eletivo, deixando a prefeitura nas mãos do vice. “O foco agora é governar a cidade pelos quatro anos”, declarou o braço direito do prefeito rondonopolitano.