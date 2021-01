Briga entre amigos resulta em um homem com a perna fraturada

Um homem sofreu uma fratura em uma de suas pernas após se desentender e brigar com um “amigo”. O fato aconteceu por volta de 20h30 desse sábado, na Rua 9 do bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis, e o homem foi encaminhado para o Hospital Regional para receber cuidados médicos.

Segundo informações, dois homens desentenderam após beberem juntos e depois de uma discussão, acabaram por partir para as vias de fato e um dos homens acabou sofrendo uma fratura numa das pernas.

Assim que chegaram no local, os policiais militares perceberam a gravidade do ferimento do homem e acionaram o Samu, que esteve no local e levou o mesmo para o Hospital Regional, onde recebeu cuidados médicos.

O outro homem envolvido na briga não foi localizado pela polícia.