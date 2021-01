Caixa-preta de avião que caiu na Indonésia é recuperada

As autoridades da Indonésia recuperaram nesta terça-feira (12) uma das duas caixas-pretas do avião que caiu no último fim de semana com 62 pessoas a bordo.

Segundo o ministro dos Transportes do país asiático, Budi Karya Sumadi, trata-se do gravador de dados de voo do Boeing 737-500 da companhia aérea Sriwijaya Air.

A outra caixa-preta registra as conversas na cabine de pilotos e ainda não foi retirada do Mar de Java, local da tragédia. A análise dos equipamentos é crucial para determinar as causas do acidente, que ocorreu no último sábado (9), logo após o avião ter decolado do Aeroporto de Jacarta.

De acordo com informações de radar, a aeronave despencou 10 mil pés de altitude (3 mil metros) em menos de um minuto. Todas as pessoas a bordo morreram.