Camada de terra sobre o asfalto faz motociclista perder o controle do veículo e se ferir

Um motociclista ficou ferido após derrapar em uma camada de cascalho que se acumulou sobre o asfalto. O incidente aconteceu na manhã desse domingo (23), no cruzamento da Rua Espírito Santo com a Alameda das Papoulas, no bairro Vila Adriana.

Segundo o próprio condutor da moto, ele perdeu o controle da moto que pilotava no momento em que chegou no cruzamento e sua moto derrapou na fina camada de terra que se formou sobre a pista no local.

Com a queda, ele teve vários ferimentos pelo corpo, e foi atendido pelo Samu, que foi chamado por policiais militares que presenciaram o ocorrido. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos.

De acordo com os policiais, a fina camada de terra que há no cruzamento já provocou outros acidentes parecidos.