Câmara aprova projeto que regulariza loteamentos de Pátio

A Câmara de Rondonópolis aprovou em segunda votação o projeto de lei 370/2020, de autoria do Executivo, que amplia a área do perímetro urbano da cidade. A aprovação do projeto era o último empecilho legal para que o prefeito José Carlos do Pátio (SD) possa enfim entregar os mais de três mil terrenos urbanizados destinados para a população carente localizados no prolongamento do bairro Alfredo de Castro e no início da Rodovia do peixe.

De acordo com o presidente da Câmara, Roni Magnani (SD), a expansão do perímetro urbano de Rondonópolis é uma necessidade, por conta do intenso ritmo de crescimento que a cidade tem experimentado nos últimos anos, mas também irá beneficiar as milhares de famílias que ainda não possuem uma moradia própria. “Existe um cadastro enorme de demanda habitacional na secretaria Municipal de Habitação e esses lotes vêm de encontro no atendimento a essas pessoas. Então, nós não podemos frear o crescimento da cidade e ao mesmo tempo temos que achar uma solução para essas pessoas que aguardam na fila uma vez que alguns dos projetos do Governo Federal já não estão mais vindo”, explicou.

Ela ainda prometeu que os vereadores irão acompanhar a entrega dos ditos lotes, para que não sejam entregues para famílias que não precisam dos mesmos e para que não se faça uso político. “Já existe um banco de dados, um cadastro, ele é aberto para a população, para as pessoas tenham acesso pelo site (da prefeitura). Nós vamos fiscalizar e a população pode fiscalizar conosco”, completou.

