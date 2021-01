Câmara Municipal recebe proposta de Banco em busca de Otimizar Atendimento aos servidores

A Câmara de Vereadores de Rondonópolis recebeu proposta para trocar a entidade financeira que administra as contas do Legislativo municipal e dos servidores da casa.

Em reunião realizada na semana passada com o presidente do Sicredi Sul, Marco Túlio Duarte Soares, o presidente do Legislativo, Roni Magnani, decidiu passar as contas da Câmara para o Sicredi.

Além de Roni, participaram da reunião, o vereador Paulo Schuh (DC) e o diretor executivo do banco, Danilo Vicentini, e servidores da secretaria de finanças da Câmara e do Sicredi.

De acordo com a mesa diretora da Câmara, a escolha do novo banco deve-se principalmente às taxas e melhorias nas condições de atendimento dos servidores da Câmara principalmente no que tange a agilidade e qualidade.

O Banco, que tem três agências na cidade (Centro, Vila Aurora e Vila Operária) vai fazer a abertura de contas do servidores na própria Câmara, desobrigando quem trabalha no local, a deixar o posto de trabalho para ir ao Banco.

Além das taxas baixas, o banco oferece ótimas condições para consignados, por exemplo, e ofereceu um atendimento mais próximo dos servidores.