Câmara, prefeitura e Bombeiros realizarão trabalho de desinfecção em espaços públicos

Uma parceria celebrada entre a Câmara Municipal, prefeitura e Corpo de Bombeiros irá desinfectar bens e locais públicos de Rondonópolis. A ação foi definida em reunião realizada na manhã de hoje (11) na própria Câmara.

A desinfecção atende a um pedido do presidente da Câmara, Roni Magnani (SD), que recentemente já pediu que o mesmo serviço fosse feito no prédio da Câmara, depois que vários vereadores e servidores do Legislativo foram infectados pela covid-19.

Na reunião, que contou com representantes da Câmara Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde, do Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp), Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) e do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear).

O trabalho de desinfecção acertado deve contemplar os principais espaços públicos de Rondonópolis e vai começar às 17 horas da quarta-feira (13) e deve se prorrogar até às 22 horas. O trabalho prosseguirá durante toda a semana.