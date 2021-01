Camilla Resende assume apresentação do Cidade Agora BGA e estreia será dia 18

A bela e competente Camilla Resende assume a frente do programa Cidade Agora em Barra do Garças. Ela estreia no próximo dia 18 e promete um programa com muita informação e interatividade com o espectador, levando as broncas da população e a informação como ela é, sempre com a leveza e o comentário inteligente da apresentadora, que retornará ao comando do programa.

Natural do município de Ponte Branca, Camilla Resende se mudou para Barra do Garças em 2015, para cursar Direito, e já em 2016 estreava no jornalismo, com participações no telejornal da TV Centro Oeste, para depois assumir o comando do programa. “Para mim, foi uma grande novidade e desafio, pois nunca imaginei atuar na área da comunicação, mas quando houve a oportunidade, não pensei duas vezes e enfrentei a insegurança, pois precisava muito trabalhar”, contou a apresentadora.

Já em 2018, mudou-se para a afiliada da TV Record, atuando ao lado de Edson Ramos na apresentação, onde ficou por um ano e meio.

Agora, ela retorna para assumir o programa Cidade Agora, onde pretende imprimir a sua impressão digital, apresentando um programa com o seu jeito. “Tenho boas expectativas e darei continuidade no meu trabalho, que sempre foi levar a informação ao telespectador de forma respeitosa, transmitindo leveza e imparcialidade. Conto muito com a interação das pessoas! Estamos chegando com um programa de informação, mas ao mesmo tempo dinâmico, onde o telespectador poderá participar, enviar sua opinião, nos relatar problemas do seu bairro, participar de promoção”, antecipou Camilla Resende.

A sua estreia está marcada para o dia 18, no canal 8.1 da TV aberta. Ela também apresentará um programa matinal na Rádio Jovem Pan.

NOVA GESTÃO

A TV Cidade Record passa a ter uma nova gestão passando ao comando do Grupo Agora Comunicação (TV Cidade Record, Portal Agora MT e Jovem Pan) e o desafio pela frente é grande. “O principal deles é modernizar a TV Cidade Record, trazendo o sinal digital, entradas ao vivo, casa nova, cenário novo e com uma nova linha de trabalho, tudo para oferecer um jornalismo dinâmico e de qualidade a região de Barra do Garças”, explicou a diretora de Jornalismo do Grupo Agora, Míriam Trento.