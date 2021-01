Caminhão de carga cai de ponte na BR-381

Um caminhão caiu de uma ponte de 60 metros de altura na BR-381, na altura de João Monlevade, a 115 km de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam no veículo que despencou no rio Piracicaba.

O acidente ocorreu na Ponte Torta, o mesmo local onde um ônibus de viagem despencou em dezembro do ano passado, quando 19 pessoas morreram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h e uma equipe de mergulhadores se desloca de Itabira para o local.

O motorista teria pedido o controle e rompido a mureta de proteção do viaduto, caindo no rio Piracicaba, que passa embaixo da estrutura. Ainda não há informações sobre feridos.

O acidente gerou um congestionamento no local, na altura do KM 340, da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal, informou que o trânsito está seguindo no sistem a”pare e siga”.