Campo Verde | PRF apreende mais de 201 Kg de Maconha

Nessa manhã (8), por volta das 08 horas e 30 minutos, a equipe da PRF realizava fiscalização no km 319 da BR 364, no município de Campo Verde/MT quando abordou um veículo suspeito, caminhão Scania com reboque.

O condutor (homem de 49 anos) relatou que vinha de Ponta Porã/MS com destino a Cuiabá/MT, durante a abordagem ele apresentou muito nervosismo, expressando atitude suspeita. Ao efetuar-se buscas percebeu-se que um dos tanques de combustível do caminhão-trator estava compartimentado, no qual foram encontrados 2 acessos fabricados para inserção objetos, que, após retirada do tanque, foram encontrados 205 tabletes de maconha, totalizando 201,32 Kg da droga.

O condutor foi conduzido, na qualificação de AUTOR de Tráfico de drogas, e entregue à Delegacia da Polícia Civil de Mato Grosso, no município de Campo Verde.