Cantora tem complicações da covid-19 e morre após parto prematuro

A cantora Roci Mendonça, de 39 anos, morreu na noite deste sábado (9) por complicações da covid-19 dias após dar à luz ao primeiro filho, em Manaus. A informação confirmada nas redes sociais pelo grupo Boi-Bumbá Garantido, no qual ela era backing vocal.

Em uma nota de pesar publicada neste domingo (10) o grupo escreveu: “Foi então que Lindolfo Monte Verde se queixou a São João: ‘Desde que cheguei aqui, tenho sentido rouquidão’. São João Batista, santo de proteção, chamou um querubim e lhe ordenou a missão: traga um rouxinol que seja afinado e que dê conta do recado. Ele respondeu: ‘Só tem a Roci Mendonça’. E ela já está pronta. E lá se foi a Roci, ensinar cantigas no céu. Sem antes cobrar do Santo Menestrel: ‘Quem vai cuidar do Max, enquanto não estou aqui? Ele respondeu: ‘Teus parentes que te amam e o pai dele, o Raony'”.

A cantora estava internada desde o final de dezembro e sofreu um parto prematuro de 7 meses, na maternidade Ana Braga, no dia 31 de dezembro de 2020 por complicações da covid-19. Ela estava grávida de Max, fruto do seu relacionamento com Raony Silva, que lamentou a morte da artista. “Você sempre será minha vida meu amor”, escreveu ele no Facebook.

O bebê está internado na UTI e não corre risco de vida.