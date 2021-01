Ministro da Educação garante criação de novos cargos

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, garantiu ao senador Wellington Fagundes (PL), durante audiência nesta quarta-feira (27) que o MEC está de acordo com a criação de novos cargos para as chamadas “novíssimas universidades”, dentre elas, a Federal de Rondonópolis (UFR). No papel, as instituições foram criadas em 2018, mas ainda há a necessidade de ocupar essas vagas já criadas, inclusive na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que gere o Hospital Universitário da região.

Para que este último passo seja concluído, o senador Wellington Fagundes propôs o PLP 266/2020, modificando a Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa de Enfrentamento à Covid-19 – este programa proíbe o provimento de cargos e funções nessas instituições de ensino até o fim deste ano.

“Conseguimos uma importantíssima vitória nos ’45 do segundo tempo’ do ano passado. Já havíamos aprovado o PLP no Senado e chancelamos a urgência da matéria na Câmara dos Deputados, em dezembro. Desta forma, vim agora pedir ao ministro que o governo federal não vete a matéria, que deve ser votada nos próximos dias naquela Casa após o recesso parlamentar”, assinalou Fagundes.

O senador aproveitou para convidar o ministro a visitar Mato Grosso, em especial para conferir o desenvolvimento das federais de Mato Grosso (UFMT) e UFR, bem como os campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado (IFMT). “São instituições que dão, dia após dia, respostas eficientes à população. A UFR, por exemplo, foi uma referência em pesquisa, testagem e desenvolvimento estudantil durante essa pandemia”, acrescentou Wellington.