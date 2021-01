Carreta carregada com adubo pega fogo na Serra da Petrovina

Uma carreta carregada com adubo pegou fogo na BR-364, na Serra da Petrovina. A provável causa do acidente seria o superaquecimento dos freios da última composição do bitrem, que teria pegado fogo e consumido os pneus do veículo pesado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato teria acontecido por volta de 14 horas, quando foi solicitado a presença dos combatentes de incêndio para debelar o fogo que teria tomado conta da última composição de uma carreta bitrem.

Assim que chegaram no local, os militares constataram que o motorista já havia desprendido o cavalo da carreta que queimava, o que pode ter impedido que o fogo se alastrasse para todo o veículo.

Os bombeiros então debelaram o fogo nos pneus da carreta, que não chegou a se alastrar para a carga de adubo que transportava.

O motorista contou aos bombeiros que no momento em que descia Serra da Petrovina sentiu um forte cheiro de fumaça e, assim que olhou para trás, percebeu que um dos pneus da carreta estava pegando fogo. Ele ainda tentou apagar o fogo usando o extintor de fogo do caminhão, mas não teve sucesso.

OUTRO CASO

No mesmo dia, já no início da noite, por volta de 19 horas, os bombeiros atenderam outra ocorrência envolvendo fogo em veículo. Dessa vez, a ocorrência foi na MT-130, saída de Rondonópolis para Poxoréu, onde um veículo Fiat Doblo foi completamente consumido pelo fogo.

De acordo com o motorista da Doblo, ele dirigia pela rodovia estadual quando ouviu um forte estalo, mas não deu importância maior ao fato. Mas logo em seguida, um funcionário da concessionária que administra a rodovia, que naquele momento ia para o trabalho, avisou ao motorista que o seu carro estava pegando fogo e ele logo encostou no acostamento.

Ele tentou debelar o fogo, mas também não conseguiu. Assim que chegaram no local, os bombeiros conseguiram acabar com o incêndio no veículo, mas já era tarde demais e ele foi destruído pelas chamas.