Carro capota na MT-358 deixando uma pessoa morta e duas feridas

Um homem morreu após um grave acidente na manhã dessa segunda-feira (18). O acidente aconteceu na MT-358, início da Serra do Parecis, entre Campo Novo do Parecis e Tangará da Serra.

De acordo com informações apuradas no local do acidente, três pessoas seguiam em um veículo HB20 de cor branca indo de Tangará da Serra em sentido ao município vizinho, quando o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou por várias vezes.

O corpo do motorista foi arremessado para fora do carro e sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local. O homem, ainda não identificado, teve seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tangará.

Uma mulher com cerca de 40 anos e outro passageiro de cerca de 60 anos tiveram escoriações leves e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento de Tangará para receberem cuidados médicos e passam bem.

As causas do acidente ainda serão investigadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, os três tinham saído da cidade de Pontes e Lacerda.