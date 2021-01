Cartórios divulgam os nomes de bebês mais registrados em Rondonópolis

Heitor, com 93 registros, e Miguel, com 82, foram os nomes mais escolhidos em Rondonópolis (MT) para registro de nascimento na última década (2010 – 2020). Já Helena foi o nome feminino mais escolhido pelos pais nos últimos 10 anos. O ranking geral mostra a preferência por nomes simples, uma vez que os compostos aparecem apenas em uma ocasião, no sexto lugar, com João Miguel, 55. Veja abaixo o ranking completo do município.

Na lista de nomes masculinos, liderada por Heitor e Miguel, também tiveram mais de 50 registros, Arthur (70), Davi (57), João Miguel (55) e Samuel (55). Já nas opções de nomes femininos, além de Helena (63), em primeiro lugar, estão Alice (49), Cecilia (46) e Valentina (43). Nesta classificação, dois nomes compostos integram o top 10: Maria Julia (36), na sexta posição, e Maria Cecilia (29), na oitava.

No estado do Mato Grosso, Miguel, com 3.270 registros, e Arthur, com 2.802, foram os nomes mais escolhidos para registro de nascimento na última década. No mesmo período, Alice foi o nome feminino mais popular. O cenário estadual reforça a preferência pelos nomes simples, uma vez que os compostos aparecem apenas em três momentos, no terceiro lugar, com João Miguel, 2.265, no nono, com Maria Eduarda, 1.660, e no 10º, com Enzo Gabriel, 1.597. Veja abaixo o ranking completo do estado.

O levantamento de 2010 a 2020, realizado por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil – plataforma eletrônica com os números de Cartórios de todo o País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil), reuniu dados de todos os 159 Cartórios de Registro Civil do estado do Mato Grosso, que formaram uma base de mais de 272 mil registros realizados na última década, disponível no Portal da Transparência do Registro Civil – https://www.registrocivil.org.br .

Ranking 2020

O ranking dos mais registrados em 2020 reforça a preferência de Rondonópolis por nomes simples, que ocupam as primeiras posições entre os mais escolhidos pelos pais. Liderado por Heitor, também o mais escolhido da década, e Davi, com 48 e 33 registros, respectivamente, o ranking geral deste ano tem apenas um nome composto, João Miguel, na 10ª colocação, com 21 registros.

O ranking dos 10 mais entre os nomes masculinos segue a mesma tendência da década, com apenas um nome composto. Nesta lista, Heitor, Davi, Miguel (32) e Samuel (31) aparecem nas primeiras posições. Já entre os nomes femininos, além da liderança de Helena neste ano, estão: Alice (28), Cecilia (27) e Valentina (20), escolhas que também se destacaram nos últimos 10 anos. Confira abaixo o ranking completo do município em 2020.

No estado, os nomes simples também são os mais populares. Liderado por Miguel e Helena, com 549 e 490 registros, o ranking geral deste ano tem apenas um nome composto, João Miguel, na sexta colocação, com 373. Entre os nomes masculinos, o ranking dos 10 mais tem apenas dois nomes compostos. Nesta lista, Miguel, Heitor (482) e Arthur (466) ocupam as primeiras posições. Além de Helena, estão entre os nomes femininos: Alice (375), Heloisa (280) e Valentina (271). Veja abaixo o ranking completo do estado em 2020.

Mudança de nome

Apesar do nome ser regido pela regra da imutabilidade, ou seja, deve se manter inalterado para segurança das relações jurídicas, existem exceções em lei onde a alteração é possível. Ela pode ser feita em Cartório, até um ano após completar a maioridade – entre 18 e 19 anos – sem qualquer motivação -, desde que não prejudique os sobrenomes de família. Também é possível a correção de nome quando for comprovado erro evidente de grafia no registro.

No caso de pessoas transexuais, a mudança do nome pode ser feita em Cartório, sem a necessidade de prévia autorização judicial, apenas com a confirmação de vontade do indivíduo. As demais alterações, como exposição do nome ao ridículo ou proteção a testemunhas só podem ser feitas por meio de processo judicial.

Já a inclusão do sobrenome, pode ocorrer nos casamentos, nos atos de reconhecimento de paternidade e maternidade – biológica ou socioafetiva -, e nos casos em que os pais de filhos menores constatam, em conjunto, que o registro original não reflete todas as linhagens familiares. Já a retirada ou alteração do sobrenome pode ser solicitada pela pessoa viúva, mediante a apresentação da certidão de óbito do cônjuge.

RANKING DE RONDONÓPOLIS DE NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA

10 NOMES MAIS FREQUENTES

HEITOR

93

MIGUEL

82

ARTHUR

70

HELENA

63

DAVI

57

JOÃO MIGUEL

55

SAMUEL

55

ALICE

49

CECILIA

46

VALENTINA

43

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

HEITOR

93

MIGUEL

82

ARTHUR

70

DAVI

57

JOÃO MIGUEL

55

SAMUEL

55

GABRIEL

39

GAEL

37

BENICIO

34

THEO

34

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

HELENA

63

ALICE

49

CECILIA

46

VALENTINA

43

HELOISA

39

MARIA JULIA

36

ELOA

30

MARIA CECILIA

29

LORENA

27

SOPHIA

27

RANKING DE RONDONÓPOLIS DE NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2020

10 NOMES MAIS FREQUENTES

HEITOR

48

DAVI

33

MIGUEL

32

SAMUEL

31

HELENA

30

ALICE

28

ARTHUR

28

CECILIA

27

BENICIO

22

JOÃO MIGUEL

21

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

HEITOR

48

DAVI

33

MIGUEL

32

SAMUEL

31

ARTHUR

28

BENICIO

22

JOÃO MIGUEL

21

THEO

21

GAEL

21

GABRIEL

20

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

HELENA

30

ALICE

28

CECILIA

27

VALENTINA

20

ELOA

19

MARIA JULIA

19

ANTONELLA

16

MARIA CECILIA

16

LAVINIA

14

HELOISA

13

RANKING DO MATO GROSSO DE NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA

10 NOMES MAIS FREQUENTES

MIGUEL

3.270

ARTHUR

2.802

JOÃO MIGUEL

2.265

HEITOR

2.205

DAVI

2.154

ALICE

1.898

HELENA

1.873

GABRIEL

1.846

MARIA EDUARDA

1.660

ENZO GABRIEL

1.597

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

MIGUEL

3.270

ARTHUR

2.802

JOÃO MIGUEL

2.265

HEITOR

2.205

DAVI

2.154

GABRIEL

1.846

ENZO GABRIEL

1.597

SAMUEL

1.507

PEDRO HENRIQUE

1.477

JOÃO PEDRO

1.278

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

ALICE

1.898

HELENA

1.873

MARIA EDUARDA

1.660

VALENTINA

1.502

HELOISA

1.460

ANA JULIA

1.352

MARIA CLARA

1.199

ANA CLARA

1.171

JULIA

1.112

SOPHIA

1.106

RANKING DO MATO GROSSO DE NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2020

10 NOMES MAIS FREQUENTES

MIGUEL

549

HELENA

490

HEITOR

482

ARTHUR

466

ALICE

375

JOÃO MIGUEL

373

DAVI

369

GABRIEL

314

SAMUEL

309

GAEL

286

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

MIGUEL

549

HEITOR

482

ARTHUR

466

JOÃO MIGUEL

373

DAVI

369

GABRIEL

314

SAMUEL

309

GAEL

286

ENZO GABRIEL

243

THEO

229

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

HELENA

490

ALICE

375

HELOISA

280

VALENTINA

271

CECILIA

250

MARIA JULIA

221

LAURA

208

MARIA CLARA

182

MARIA EDUARDA

177

LORENA

176

Sobre a Arpen-Brasil

Fundada em setembro de 1993, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) representa os Oficiais de Registro Civil de todo o País, que atendem a população em todos os estados brasileiros, realizando os principais atos da vida civil de uma pessoa: o registro de nascimento, o casamento e o óbito.

