Católicos criam farmácia que distribui medicamentos gratuitos para pessoas carentes

Um grupo de católicos criou uma farmácia que doa medicamentos para pessoas carentes e que não tenham condições de pagar pelos mesmos. A medicação é adquirida por meio de doações dos próprios membros do grupo e por pessoas de bom coração, que podem doar medicamentos novos e na caixa, ou apenas o que sobrar de algum tratamento.

De acordo com Cleuza Maria Martins Manera, a iniciativa partiu dos membros da Associação União pela Vida, a Univida, que preocupados com as pessoas carentes que necessitam se tratar de alguma doença e não tenham condições financeiras de pagar pelos medicamentos. “Aí tivemos essa ideia de formar aqui uma Farmácia da Partilha, que no sul (do país) já tem muito. A população doa os remédios, que não estejam vencidos, e nós temos um farmacêutico responsável, cedido pela Unic, que faz uma triagem nos medicamentos que recebemos, e depois doamos os mesmos para as pessoas de baixa renda que nos procuram”, explicou.

Segundo o farmacêutico Vilmar Inácio Gonçalves Junior, a Farmácia da Partilha recebem qualquer quantidade de medicação como doação, não importando que seja apenas um comprimido ou uma embalagem completa. “A nossa única exigência é que o medicamento esteja dentro dos eu prazo de validade e que a sua embalagem esteja inviolada. Por enquanto, estamos evitando trabalhar com medicamentos psicotrópicos, que são sujeitos a um controle especial, que temos alguma dificuldade para doar. Mas os demais medicamentos, para as doenças mais comuns, como pressão alta, colesterol, problemas cardíacos e outros, nós temos aqui”, completou.

A Farmácia da Partilha está instalada em anexo à Igreja Bom Pastor, na Avenida Marechal Dutra, 2390, e funciona de 7 as 13 horas de 2ª a 6ª feira e os responsáveis fazem questão de deixar claro que não fazem distinção entre pessoas que sejam ou não católicas ou não tenham religião.