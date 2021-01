Centro Comunitário Jardim Atlântico está pronto

A comunidade do bairro Jardim Atlântico e região será beneficiada com o novo Centro Comunitário, um espaço amplo garantindo conforto na realização de reuniões, atividades e projetos para os moradores.

De acordo com a secretária Municipal de Promoção e Assistência Social, Neiva Terezinha de Col, a administração do prefeito José Carlos do Pátio está dando atenção a vários centros comunitários de Rondonópolis visando melhorar a estrutura física.

O Centro Comunitário Jardim Atlântico foi edificado no lote 01 da Rua Lígia Fagundes Telles com 374,53m² de área construída sendo composto por área de lazer, cozinha, salão, sanitários, sala de apoio com garagem para uso da Polícia Militar.

A obra durou menos de nove meses, sendo iniciada no dia 22 de janeiro de 2020 recebendo um investimento total de R$ 783.678,51, oriundos de recursos próprios e teve a conclusão em 16 de outubro do ano passado.

“Entendo que os centros comunitários é de uma grandiosidade ímpar para a comunidade, pois é um local de uso comum aos moradores de um determinado bairro. Ali muitas reuniões e conversas que buscam atendimento aos anseios coletivos acontecem. Ainda é possível levar esporadicamente serviços públicos até o cidadão, utilizando esses espaços”, pontou Neiva.

Devido as medidas de contenção ao Covid-19, uma vez que não está sendo possível realizar aglomerações, o Centro Comunitário Jardim Atlântico ainda não foi entregue à população.