Choque entre carro e moto sobre viaduto deixa motoqueiro gravemente ferido

Um acidente envolvendo um veículo GM modelo Vectra de cor prata e uma motoneta Honda Biz de cor lilás deixou o condutor da moto gravemente ferido. O acidente aconteceu em cima do Viaduto da Avenida Presidente Médici, em Rondonópolis, por volta de 15 horas desse sábado (2), e

De acordo com o motorista do Vectra, Rodrigues Oliveira Almeida, que seguia com sua família no interior de seu veículo no momento do acidente, ele transitava no sentido Centro/bairro e quando já estava em cima do Viaduto e se preparava para entrar na alça direita do mesmo, no intuito de ir para a BR 364 para retornar para sua cidade, Alto Araguaia, percebeu que a direção do seu carro travou e ele não conseguiu fazer a curva.

Com o veículo desgovernado, ele acabou colidindo de frente com o motociclista Douglas Silva, que vinha em sentido contrário, da Avenida Daniel Clemente para o centro da cidade.

Com a força do impacto, o condutor da moto acabou arremessado contra o para-brisas do Vectra e acabou bastante ferido, com diversas escoriações pelo corpo e uma fratura na perna esquerda.

Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Regional para receber cuidados médicos.

O condutor do Vectra e a família que seguia com ele não se feriram no acidente.