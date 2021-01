Ciclista perde o controle e fica ferida após cair em córrego

Uma ciclista ficou ferida ao perder o controle da bicicleta na noite desta quarta-feira (06), no bairro Vila Lourdes em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações o acidente aconteceu entre o cruzamento com a Rua Poconé e com Corredor Municipal.

A vítima não identificada, aparenta ter cerca de 40 anos, estava na companhia de seu companheiro, que utilizava outra bicicleta, ela passou por uma lombada, perdeu o controle e em seguida caiu em um córrego.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e com muito esforço socorreu a vítima que teve várias escoriações e aparentemente uma fratura na clavícula.