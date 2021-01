Um homem deve responder pelo crime de furto após ser flagrado nesta segunda-feira (11), retirando de um supermercado atacadista diversos produtos, em Rondonópolis-MT.

Segundo informações do gerente, a ação do indivíduo foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Ele foi abordado no estacionamento.

Em uma bolsa, os seguranças encontraram peças de picanha e produtos de higiene.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito conduzido para 1ª Delegacia de Polícia.