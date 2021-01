Coder desentope bueiro e resolve problema de “lagoa” no Anel Viário

Uma equipe da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) esteve trabalhando ontem (20) no Anel Viário Conrado Sales, e resolveu um sério problema que tinha se formado no mesmo já próximo do entroncamento com a MT-130. O trabalho foi concluído na manhã de hoje (21), com a limpeza dos bueiros que existem sobre a pista para escoar a água.

Ali, depois das águas das chuvas terem arrastado uma grande quantidade de terra de uma obra em um loteamento próximo do local, o material acabou entupindo as manilhas por onde essa água deveria escoar, o que provocou o acúmulo de uma grande quantidade de água e lama, e o resultado foi a formação de um “lago” à margem da pista, que invadia a pista, tendo inclusive provocado ao menos um acidente no local, quando o condutor de uma caminhonete perdeu o controle do veículo, que aquaplanou e acabou indo para dentro do tal “lago”, ficando quase todo submerso nas águas do mesmo.

Cobrada a respeito de uma solução para o caso, a Sinfra estadual se eximiu e afirmou que a responsabilidade pela manutenção seria do Município ou da empresa que comercializa o loteamento de onde escorreu toda a terra que entupiu o bueiro.

O problema perdurou por cerca de dez dias, com os motoristas que transitam pelo trecho tendo que diminuir bastante a velocidade no local, mas onde foi resolvido, após a Sinfra municipal emitir uma Ordem de Serviço para que a Coder enviasse uma equipe para resolver o problema.

Com o auxílio de uma grande retroescavadeira, trabalhadores da Coder desentupiram o bueiro, o que permitiu que toda a água acumulada à margem do Anel Viário fosse escoada e a situação foi normalizada.

A expectativa agora é que a prefeitura tome providências para que o problema não volte a se repetir.