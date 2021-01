Com até 80% de desconto, liquidações se adaptam à pandemia

Com a pandemia de coronavírus, as liquidações do começo do ano tiveram que se adaptar. Além dos descontos de até 80% e do protocolo conra a covid-19, as redes varejistas criaram medidas para evitar aglomerações. As empresas vão estender as promoções por mais dias e estimular as vendas online, que cresceram desde o início da crise sanitária.

Uma das mais populares, a “liquidação fantástica” do Magazine Luiza, que costuma registrar filas, terá parte das ofertas diluída em quatro dias, no site, lojas físicas e aplicativo, começando nesta quinta-feira (7) e se estendendo até o domingo (10).

Segundo a rede, a medida é para “aliviar a forte demanda na sexta-feira, dia 8”, que deve reunir a maior parte das ofertas. Ao contrário de anos anteriores, quando as lojas físicas começavam a funcionar mais cedo, neste ano, os pontos de venda devem abrir as portas no horário normal.

Outra medida para os clientes que preferirem receber atendimento de um vendedor, mas sem sair de casa, a rede oferece a venda remota, via aplicativo de mensagens, por texto, chamada de vídeo ou áudio.

Para quem optar por comprar nas lojas, os vendedores estarão equipados com o “caixa móvel”, que realiza todas as operações de compra e pagamento por um celular, sem que o cliente precise se deslocar até o caixa.

Nas Americanas, a promoção começou na segunda-feira (4), com descontos de até 80%, e vai até domingo (10). Segundo a rede, as ofertas envolvem 45 categorias de produtos, de eletrodomésticos a alimentos. Os clientes poderão receber pedidos em até 3 horas comprando das lojas pelo site, app e WhatsApp, além de ofertas com frete grátis, cupons e promoções exclusivas no site, app e nas lojas físicas.