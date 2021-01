Com aumento de infectados, Rondonópolis está à beira do caos

Temos acompanhado estarrecidos e com uma ponta de revolta a situação caótica vivida pela população da cidade de Manaus, no Amazonas, onde a população está à mercê da Covid-19, sem vagas em hospitais e UTIs para tratar as centenas de casos diários da doença, vitimadas pelo vírus e pela incompetência dos gestores públicos, que não tivera a capacidade de adotar medidas que contivessem a doença e muito menos equiparam os hospitais com os insumos básicos para tratar de uma doença que ataca o sistema respiratório, como cilindros de oxigênio.

Mas enquanto focamos nossa atenção na capital amazonense, muitas das vezes não nos atentamos para o fato de que a situação não anda nada boa em Rondonópolis.

Com boa parte da população vivendo a vida como se não houvesse amanhã e se lixando para os cuidados que podem evitar a disseminação do vírus, como evitar aglomerações e usar máscaras, pipocam dezenas e até centenas de novos casos todos os dias, o que tem lotado as enfermarias e UTIs dos hospitais da rede pública de saúde e ceifado inúmeras vidas, sem escolher entre anônimos e conhecidos.

Nessa quinta (21), das 30 UTIs para tratamento de pacientes coma Covid-10 disponíveis na cidade, apenas dois leitos estavam disponíveis na Santa Casa, enquanto no Hospital Regional a lotação estava no máximo e havia até um paciente em estado grave aguardando uma vaga de UTI.

A situação é preocupante e deve se agravar nos próximos meses, antes que a população seja finalmente vacinada, restando apenas contar com a consciência da maioria, para que tomem os cuidados para salvar a própria vida e evitar disseminar ainda mais a doença, já que sequer uma campanha de conscientização para os cuidados necessários foi feita pelo poder público.