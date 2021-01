Com poucos vacinados e hospitais lotados, população precisa redobrar cuidados

A chegada das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 em MT, como não poderia deixar de ser, trouxe um alívio para boa parte da população, que se viu na eminência de ser imunizada contra o vírus e de poder aos poucos retomar a normalidade em suas vidas.

Mas a realidade é que poucas pessoas foram vacinadas até o momento e com as dificuldades que o Governo Federal em adquirir tardiamente a vacina contra a Covid-19 em quantidade suficiente para imunizar a população do país, teremos que assistir por muitos meses ainda pessoas morrendo vitimadas pela doença. Isso porque o ritmo da imunização é lento e a quantidade de vacinas disponíveis muito abaixo do necessário.

De acordo com especialistas, no melhor dos cenários, a expectativa é que até o final de 2021 tenhamos uma quantidade de pessoas vacinadas que garanta a tal “imunização de rebanho”, quando a grande maioria da população já está vacinada e impedindo que o vírus se propague.

A situação é agravada pelo fato de que há um aumento do número de doentes e o sistema de saúde está à beira do colapso, com enfermarias e UTIs destinadas aos pacientes da Covid-19 próximas da lotação máxima. A continuar essa tendência, em breve veremos cenas como as que assistimos atônitos pela televisão, mostrando a dura realidade da cidade de Manaus, onde pacientes de alas inteiras de hospitais morreram por falta de oxigênio, insumo básico na saúde, mas insuficiente para atender a grande demanda pelo material.

Sem uma política nacional definida e centralizada, sem que nenhuma esfera do poder se prontifique a conscientizar a população para os cuidados básicos como o uso de máscaras e do distanciamento social, os próximos meses se anunciam como carregados de dor e sofrimento.

A única maneira de podermos evitar esse futuro caótico seria a própria população se conscientizar e evitar as aglomerações, mantendo os cuidados consigo e com seus entes queridos.