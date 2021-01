Começam a surgir primeiros nomes de secretários de Pátio

Mesmo não anunciando de forma oficial a composição de seu secretariado para seu novo mandato, o prefeito reeleito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD) já começa a desenhar sua nova equipe. A demora em definir os novos nomes seria por conta da necessidade de promover primeiro as exonerações de quem esteve na sua gestão anterior, o que deve ser concluído hoje (6), para só depois começar a nomear os substitutos.

De acordo com pessoas muito próximas ao prefeito ouvidas pelo Portal AgoraMT, nomes como o da secretária de Governo, Mara Gleibe, e o chefe do Gabinete de Apoio à Segurança Pública, Valdemir Castilho, o Biliu, devem permanecer nos mesmos cargos, assim como o secretário de Saúde, Rodrigo Ferreira, ambos indicações do próprio prefeito.

Da mesma forma, a atual presidente do Sanear, Terezinha Silva, deve permanecer no governo, mas deve ser remanejada para outro cargo, como outras pessoas que atualmente atuam em cargos de confiança do prefeito, já que Pátio quer dar uma nova cara para sua nova gestão e procurar tocar uma administração mais eficiente e produtiva.

Entre as novidades já tidas como certas está a nomeação da atual assessora de Pátio, Carla Carvalho, para assumir a secretaria de Gestão de Pessoas, assim como do vereador eleito Adilson do Naboreiro (SD), que deve participar da próxima Sessão da

Câmara, prevista para o próximo dia 13, quando irá protocolar seu pedido de afastamento para depois ser nomeado secretário de Agricultura.

Há muita especulação sobre outros nomes, mas só ficaremos sabendo de forma oficial assim que o prefeito concluir suas articulações com os partidos aliados, o que deve ocorrer ainda essa semana, quando finalmente a população conhecerá quem comandará as diversas secretarias municipais pelos próximos anos.